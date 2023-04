Sgraditi La dura legge della De Filippi | i due vip cancellati e rifiutati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Niente Temptation Island per i “Donnalisi” e gli “Oriele”. Le due coppie formatesi all'internocasa del Grande Fratello Vip, ultima edizione, non sono persone gradite a Mediaset. I primi sono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i secondi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I rumors che li ponevano tra i concorrenti del reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, sono stati stroncati da Maria De, che ha chiuso nettamente le porte e deciso di puntare solo su coppie di persone non conosciute al mondo dello spettacolo. Si resta fedeli, dunque, al format del programma. Prosegue, dunque, secondo le indicrezioni riportate da GossipeTv, l'embargo del Biscione, che si è già riverberato anche nel magazine Verissimo, in cui Silvia Toffanin non ha concesso nemmeno uno spazio agli ex-gieffini, nemmeno alla vincitrice Nikita ...