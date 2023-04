Sfavorito ma non spacciato: Sonego vuole battere Medvedev per sognare in grande (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo 2023 per Lorenzo Sonego era già finito, ma lui non lo sapeva e ha vinto lo stesso. Dopo il capolavoro al primo turno contro Ugo Humbert, battuto dopo tre ore di gioco e quattro match point, il tennista azzurro non vuole smettere di sognare e lancia la sfida a Daniil Medvedev, terza testa di serie. Match che si preannuncia ovviamente complicato per Sonego, semplicemente perché il suo avversario ha vinto 24 delle ultime 25 partite giocate. Ciononostante, il piemontese non parte battuto in partenza e proverà a dire la sua. Il primo match stagionale su terra rossa per il russo non sarà una passeggiata. Sia perché dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore ostico come Sonego sia perché il suo gioco non si sposa al meglio con questa superficie. Fatto sta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo 2023 per Lorenzoera già finito, ma lui non lo sapeva e ha vinto lo stesso. Dopo il capolavoro al primo turno contro Ugo Humbert, battuto dopo tre ore di gioco e quattro match point, il tennista azzurro nonsmettere die lancia la sfida a Daniil, terza testa di serie. Match che si preannuncia ovviamente complicato per, semplicemente perché il suo avversario ha vinto 24 delle ultime 25 partite giocate. Ciononostante, il piemontese non parte battuto in partenza e proverà a dire la sua. Il primo match stagionale su terra rossa per il russo non sarà una passeggiata. Sia perché dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore ostico comesia perché il suo gioco non si sposa al meglio con questa superficie. Fatto sta ...

