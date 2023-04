(Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Da qualche settimana è approdata ufficialmente sula seconda stagione di Sex. Latv ha riscosso un grande successo ma a quanto pare non ci sarà una continuazione. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso dello streaming ha confermato di averto ufficialmente latv. Sexlatvsoltanto dueSexè una notatv tratta dal romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton. Si vociferava da tempo che il colosso dello streamingavesse intenzione dire la, e così è stato. Tutto ciò è avvenuto poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Sex Life, Netflix cancella la serie dopo due stagioni - -

... grazie al progetto Seconddi Pronovias , ad esempio, dopo le nozze è possibile trasformare l'...con trepidazione) l'abito di Vivienne Westwood che il suo personaggio sfoggia nel filmand the ...5 ore fa La terza stagione dinon ci sarà. Netflix ha cancellato la serie TV - che ha suscitato un certo clamore - dopo due stagioni. Scritto da Stacy Rukeyser e basato sul romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton , ...Le prossime avventure sentimentali ed erotiche di Billie Connelly rimarranno nascoste nel suo diario. Netflix ha cancellato, la serie con Sarah Shahi in tv da due stagioni. Un annuncio atteso benché fosse riuscita a suscitare un certo clamore tra il pubblico del servizio streaming. Sia perché Shahi ha firmato di ...

Sex/Life 3 non si farà, perché Netflix ha cancellato la serie e lo sfogo ... Fanpage.it

Netflix ha cancellato la serie Sex/Life che, dunque, si fermerà alla seconda stagione. La notizia arriva dopo lo sfogo dell’attrice Sarah Shahi, che interpreta la protagonista Billie Connelly.Le prossime avventure sentimentali ed erotiche di Billie Connelly rimarranno nascoste nel suo diario. Netflix ha cancellato Sex/Life, la serie con Sarah Shahi in tv da due stagioni. Un annuncio atteso ...