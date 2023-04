(Di mercoledì 12 aprile 2023) La rottura spiegata con la somma diabolica di cattiverie reciproche di cui nessuno dei due è pentito. Un cupio dissolvi in piena regola in una fase politica in cui si potevano aprire praterie al Centro

Sette peccati capitali, Renzi e Calenda li hanno commessi tutti L'HuffPost

La rottura spiegata con la somma diabolica di cattiverie reciproche di cui nessuno dei due è pentito. Un cupio dissolvi in piena regola in una fase politica ...