“Servono gli psicologi!”. Da Minzolini schiaffo a Renzi-Calenda: come finirà (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il caos di ieri, lo 'zen' predicato oggi da Matteo Renzi. Azione e Italia Viva provano a ricomporre dopo la rottura sfiorata nella giornata di ieri. Ci proveranno nella riunione del comitato politico, convocata da Carlo Calenda. L'intento con cui si entra alla riunione, spiegano fonti di entrambi i partiti, è «costruttivo». L'argomento del Terzo Polo è al centro della puntata del 12 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, che ospita Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, per approfondire il futuro del rapporto tra l'ex ministro e l'ex presidente del Consiglio: “Credo che alla fine saranno costretti ad una tregua. Io credo che l'unico problema è che parlano di tutto meno che della politica che vogliono fare. Io vedo per adesso un partito che dovrebbe essere più che affidati ai politologi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il caos di ieri, lo 'zen' predicato oggi da Matteo. Azione e Italia Viva provano a ricomporre dopo la rottura sfiorata nella giornata di ieri. Ci proveranno nella riunione del comitato politico, convocata da Carlo. L'intento con cui si entra alla riunione, spiegano fonti di entrambi i partiti, è «costruttivo». L'argomento del Terzo Polo è al centro della puntata del 12 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, che ospita Augusto, direttore de Il Giornale, per approfondire il futuro del rapporto tra l'ex ministro e l'ex presidente del Consiglio: “Credo che alla fine saranno costretti ad una tregua. Io credo che l'unico problema è che parlano di tutto meno che della politica che vogliono fare. Io vedo per adesso un partito che dovrebbe essere più che affidati ai politologi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La dichiarazione dello stato di emergenza per gli arrivi dei migranti, con la nomina di un Commissario straordinari… - CarloCalenda : Non possiamo continuare a parlare solo delle esternazioni di La Russa, Rampelli, Valditara e co. Il potere d’acquis… - FBiasin : Il fatto che con cadenza settimanale club e istituzioni pubblichino slogan contro il razzismo significa che gli slo… - ipnagogica_ : RT @Ginger_Eil: Parlando della storia dell’orsa oggi ho sentito la frase “a cosa servono poi gli orsi?” e questo riassume il cazzo di antro… - RadioPerusia : Autorità Fiume Po: 'Servono 550 milioni di euro per gli argini' Ad oggi oltre il 16% degli argini del Po rimane a r… -