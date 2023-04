Serie A, i top della giornata 29: dominio Lazio con Zaccagni e Luis Alberto (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Lazio è una delle squadre più in forma del momento in Serie A, l’ha dimostrato la vittoria contro la Juventus. Luis Alberto in mezzo al campo e Zaccagni sul fronte offensivo hanno trascinato i biancocelesti in una prestazione meravigliosa e una vittoria preziosa per la corsa Champions. Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Laè una delle squadre più in forma del momento inA, l’ha dimostrato la vittoria contro la Juventus.in mezzo al campo esul fronte offensivo hanno trascinato i biancocelesti in una prestazione meravigliosa e una vittoria preziosa per la corsa Champions. Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube diANews Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

