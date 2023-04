Serie A | giornata 30 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la grande vittoria dell’Inter sul campo del Benfica, il calcio italiano è in trepidante attesa per l’incrocio tutto azzurro tra Milan e Napoli, valido per i quarti di finale di Champions League. Giovedì, poi, anche Europa e Conference League vedranno in campo le squadre ancora in corsa per il rispettivo trofeo. Nonostante questi impegni internazionali, il campionato è già alle porte. Venerdì, infatti, Cremonese-Empoli aprirà il 30º turno. Ecco, dunque, i 5diA da nonal. L’unico Big Match in programma per questaandrà in scena nel posticipo del lunedì, quando l’Atalanta si recherà a Firenze per sfidare la squadra di Vincenzo Italiano. Le altre compagini impegnate nella corsa ad un piazzamento europeo, invece, affronteranno partite meno altisonanti ...