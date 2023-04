Serial killer groupie: il fenomeno contorto delle donne che amano gli assassini (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ci sono persone che vengono assorbite dal fascino di famigerati Serial killer, come Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Alcune di queste persone, in particolare le donne, diventano groupie che cercano e perseguitano l’oggetto della loro ossessione, facendogli recapitare lettere appassionate in carcere o chiedendo un incontro diretto. In alcuni casi, le groupie diventano persino le amanti o addirittura le mogli di questi famigerati assassini. Ad esempio, il Serial killer Richard Ramirez (conosciuto con il nome di “Stalker della notte”) ha sposato una giornalista e groupie ossessionata da lui nel 1996, mentre era in attesa di esecuzione in California. La donna ha dichiarato di volersi suicidare il giorno dell’esecuzione di Ramirez, che però è ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ci sono persone che vengono assorbite dal fascino di famigerati, come Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Alcune di queste persone, in particolare le, diventanoche cercano e perseguitano l’oggetto della loro ossessione, facendogli recapitare lettere appassionate in carcere o chiedendo un incontro diretto. In alcuni casi, lediventano persino le amanti o addirittura le mogli di questi famigerati. Ad esempio, ilRichard Ramirez (conosciuto con il nome di “Stalker della notte”) ha sposato una giornalista eossessionata da lui nel 1996, mentre era in attesa di esecuzione in California. La donna ha dichiarato di volersi suicidare il giorno dell’esecuzione di Ramirez, che però è ...

American Manhunt: l'attentato alla maratona di Boston, la recensione ... diviso in tre parti da un'ora ciascuno, è diretto dal regista Floyd Russ ( Zion, Untold: Rissa in NBA) e proviene dal produttore esecutivo Tiller Russell ( Night Stalker: caccia a un serial killer, ... As Bestas, di Rodrigo Sorogoyen ... come in tutti gli altri film, è sempre dello stesso regista in coppia con Isabel Peña) in cui vengono a galla gli istinti primordiali come nella caccia al serial killer di Che Dio ci perdoni o nella ...