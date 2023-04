Senza fumo, la mossa inglese in nome della riduzione del danno (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Ministro della Sanità britannica, Neil O’Brian, ha annunciato che verranno offerti gratuitamente un milione di ”vape starter kits”, ovvero kit di avviamento allo svapo, come parte di un programma governativo denominato swap to stop (scambia per smettere) con l’obiettivo di rendere il Paese smokefree, portando a meno del 5% il tasso dei fumatori britannici entro il 2030. Il Ministero, inoltre, offrirà alle donne incinte 400 sterline per smettere di fumare (nel Regno Unito si stima che il 9% delle donne in gravidanza continua a fumare). ”Fino a 2 fumatori su 3 moriranno a causa del fumo. Le sigarette sono l’unico prodotto in vendita sicuramente letale – ha dichiarato il ministro – Offriremo a un milione di fumatori un nuovo aiuto per smettere. Finanzieremo un nuovo programma nazionale che è il primo del suo genere al mondo”. Nel comunicato, si ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il MinistroSanità britannica, Neil O’Brian, ha annunciato che verranno offerti gratuitamente un milione di ”vape starter kits”, ovvero kit di avviamento allo svapo, come parte di un programma governativo denominato swap to stop (scambia per smettere) con l’obiettivo di rendere il Paese smokefree, portando a meno del 5% il tasso dei fumatori britannici entro il 2030. Il Ministero, inoltre, offrirà alle donne incinte 400 sterline per smettere di fumare (nel Regno Unito si stima che il 9% delle donne in gravidanza continua a fumare). ”Fino a 2 fumatori su 3 moriranno a causa del. Le sigarette sono l’unico prodotto in vendita sicuramente letale – ha dichiarato il ministro – Offriremo a un milione di fumatori un nuovo aiuto per smettere. Finanzieremo un nuovo programma nazionale che è il primo del suo genere al mondo”. Nel comunicato, si ...

