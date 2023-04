SenseChat, la Cina si fa la sua ChatGpt “comunista”. La guerra del futuro è sull’intelligenza artificiale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr – Scordatevi la corsa allo spazio, la guerra del futuro sarà sull’intelligenza artificiale. Per certi versi, a ben vedere, è uno scontro già in atto. Prova ne sia quanto sta accadendo con le chatbot. In Cina è stata infatti sviluppata la prima alternativa “comunista” a ChatGpt, chatbot realizzata dalla statunitense OpenAI, supportata da Microsoft e recentemente bloccata in Italia dal Garante per la protezione dei dati personali. La “versione” cinese si chiama SenseChat ed è stata presentata due giorni fa dalla società tecnologica SenseTime, uno dei più importanti colossi di intelligenza artificiale del Dragone asiatico. La società ha annunciato anche altri prodotti basati sull’AI, tra questi c’è pure un generatore di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr – Scordatevi la corsa allo spazio, ladelsarà. Per certi versi, a ben vedere, è uno scontro già in atto. Prova ne sia quanto sta accadendo con le chatbot. Inè stata infatti sviluppata la prima alternativa “” a, chatbot realizzata dalla statunitense OpenAI, supportata da Microsoft e recentemente bloccata in Italia dal Garante per la protezione dei dati personali. La “versione” cinese si chiamaed è stata presentata due giorni fa dalla società tecnologica SenseTime, uno dei più importanti colossi di intelligenzadel Dragone asiatico. La società ha annunciato anche altri prodotti basati sull’AI, tra questi c’è pure un generatore di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Presentata due giorni fa, si è messa anche a raccontare una favola per bambini #SenseChat #ChatGPT - blogfp : RT @Avvenire_Nei: In #Cina i chatbot devono essere socialisti (di @pietrosacco - FabrizioGalliBL : RT @Avvenire_Nei: In #Cina i chatbot devono essere socialisti (di @pietrosacco - pietrosacco : RT @Avvenire_Nei: In #Cina i chatbot devono essere socialisti (di @pietrosacco - Avvenire_Nei : In #Cina i chatbot devono essere socialisti (di @pietrosacco -