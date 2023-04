Senato, gaffe di Rustichelli (Agcm): chiama Bernabè “Gaggi” (che non c’è) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sala Zuccari del Senato, martedì 11 aprile. Un parterre di giornalismo e dirigismo di Stato con spruzzata di parlamentari in grande spolvero per la presentazione del libro di Franco Bernabè e Massimo Gaggi: ‘Profeti, oligarchi e spie. Democrazia e società nell’era del capitalismo digitale‘. È dopo il chirurgico intervento dell’autore-manager di Vipiteno, ex ad Telecom, noto per la sua flemma orale e posturale – tale da far risultare effervescente l’ubiquo Gianni Letta (è apparso in prima fila, ma è stato contemporaneamente riconosciuto in altri quattro convegni d’Italia) – che si consuma un gelido imbarazzo. Accade quando il secondo oratore del panel, il presidente dell’Agcm (l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Roberto Rustichelli, seduto a pochi centimetri da Bernabè, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sala Zuccari del, martedì 11 aprile. Un parterre di giornalismo e dirigismo di Stato con spruzzata di parlamentari in grande spolvero per la presentazione del libro di Francoe Massimo: ‘Profeti, oligarchi e spie. Democrazia e società nell’era del capitalismo digitale‘. È dopo il chirurgico intervento dell’autore-manager di Vipiteno, ex ad Telecom, noto per la sua flemma orale e posturale – tale da far risultare effervescente l’ubiquo Gianni Letta (è apparso in prima fila, ma è stato contemporaneamente riconosciuto in altri quattro convegni d’Italia) – che si consuma un gelido imbarazzo. Accade quando il secondo oratore del panel, il presidente dell’(l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Roberto, seduto a pochi centimetri da, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HALTEREGO28 : RT @marcofurfaro: Quella di #LaRussa non è una gaffe. È l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia, con l’ignobile obiettivo di mettere s… - CieloGrigioStop : RT @marcofurfaro: Quella di #LaRussa non è una gaffe. È l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia, con l’ignobile obiettivo di mettere s… - MennittoRob : Le scuse di La Russa (parlando di 'sgrammaticatura istituzionale') non sono abbastanza; ciò che ha detto su via Ras… -