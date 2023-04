(Di mercoledì 12 aprile 2023) Quella di cui fa parte Simone Zafferani, in libreria con L’ora delle verità (peQuod, pp. 112, euro 15), è una generazione poetica – quella dei nati tra la fine degli first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GBussacchetti : Una serie di grandi tavoli in pietra erano disposti lungo le pareti destra e sinistra seguendo la loro curvatura.… -

... arriva a velocitàla notizia della realizzazione di Starfleet Academy, nuova serie in arrivo su Paramount Plus in un futuro non troppo lontano. Mentre stiamole ultime imprese di ...... il display si allarga verso l'esternoi bordi. Passando al lato posteriore, analizzando ... Quest'anno il dispositivo Samsung ha ridotto al minimo lalaterale del display, seppur ...... accompagnare lo sviluppo dei prodottila necessità dell'utente. E, in qualche caso, ... Questa la sintesi di Honor Magic 5 Pro, caratterizzato da cornici simmetriche a doppiaultra ...

Seguendo la curvatura del verso, mappe per perdersi e ritrovarsi Il Manifesto

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso, anche altri cookie o strumenti per migliorare la tua esperienza online. Puoi selezionare ciascuna categoria di cookie e prestare/revocare il con ...