Seedorf | “Serata speciale per il Milan in uno stadio storico come San Siro”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SempreMilanit : ??Senti Seedorf #SempreMilan - MilanNewsit : Seedorf: 'Serata da godersi in uno stadio speciale che ha tanta storia da raccontare' -

Kakà, Pirlo,e Pato inno. Il Milan resiste, i talenti di Wenger spingono ma non sorprendono il portiere australiano (di origine croata) Zeljko Kalac. Lo zero a zero fa fregare le mani,...Mbappe - calciomercato.itPirlo,, Ancelotti, Shevchenko, Maldini, Nesta, Cafu, Gattuso, Dida,... 'In Italia solo al Milan'A dirlo è stato lo stesso Kylian Mbappe, durante ladi ieri in ...Commenta per primo La Champions a San Siro, che bellezza! Ladi mercoledì lascia ai tifosi interisti diversi momenti da ricordare. A partire dalla cornice,...dice che 'non è rigore perché ...