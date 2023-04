Seconda puntata di Rocco Schiavone 5, trama 12 aprile: Sebastiano fonte di guai per Rocco? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella Seconda puntata di Rocco Schiavone 5 vedremo il vicequestore avere dei grattacapi per il suo amico Sebastiano. Cosa starà combinando lontano da tutti? Stasera, mercoledì 12 aprile, va in onda un nuovo appuntamento con la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Ecco le anticipazioni sulla Seconda puntata di Rocco Schiavone 5 dal titolo Chi parte e chi resta. Sebastiano Cecchetti, l’amico fraterno di Rocco, è una mina vagante e per Rocco è fonte di grande preoccupazione. Intanto, però, Rocco deve occuparsi di un nuovo caso di omicidio: ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelladi5 vedremo il vicequestore avere dei grattacapi per il suo amico. Cosa starà combinando lontano da tutti? Stasera, mercoledì 12, va in onda un nuovo appuntamento con la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Ecco le anticipazioni sulladi5 dal titolo Chi parte e chi resta.Cecchetti, l’amico fraterno di, è una mina vagante e perdi grande preoccupazione. Intanto, però,deve occuparsi di un nuovo caso di omicidio: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Back to school, ospiti stasera 12 aprile 2023: anticipazioni seconda puntata - tuttotv_info : #RoccoSchiavone5, stasera su #Rai2 la seconda puntata - TRAME: PUNTATA 2?? > - MauroV1968 : RT @MauroV1968: A zonzo per #Monaco di #Baviera (seconda puntata): - chococherry_13 : Mara Sattei super ingiustizia e detto SIN DALLA SECONDA PUNTATA, VOI NON LA MERITATEEE - lacittanews : Luce dei tuoi occhi riassunto prima stagione: dove eravamo rimasti e come è finita l'ultima puntata? Anticipazioni:… -