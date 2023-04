“Se n’è andato”. Lutto in Rai, la terribile notizia è arrivata poco fa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lutto in Rai, la notizia è arrivata nella giornata di oggi 12 aprile; a piangere i tanti fan innamorati della sua voce, di quel tratto impossibile da non riconoscere ogni volta che entrava in video. Aveva 89 anni. Si è spento all’Ospedale San Carlo di Milano a seguito delle conseguenze della frattura di un femore. Alla Rai ci è arrivato tardi in veste di commentatori dopo una vita passata a coltivare la sua vera passione: i motori. Aveva iniziato la sua avventura nel mondo del motorsport da giovanissimo prima come pilota di moto e poi passando alle quattro ruote (GT e Sport Prototipi) ottenendo degli ottimi risultati. L’approdo nel paddock della Formula 1 arriva poi una volta che ha appeso il casco al chiodo con un ruolo nella Scuderia Osella per assumere poi quello di direttore sportivo della Merzario. In Formula 1, probabilmente, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023)in Rai, lanella giornata di oggi 12 aprile; a piangere i tanti fan innamorati della sua voce, di quel tratto impossibile da non riconoscere ogni volta che entrava in video. Aveva 89 anni. Si è spento all’Ospedale San Carlo di Milano a seguito delle conseguenze della frattura di un femore. Alla Rai ci è arrivato tardi in veste di commentatori dopo una vita passata a coltivare la sua vera passione: i motori. Aveva iniziato la sua avventura nel mondo del motorsport da giovanissimo prima come pilota di moto e poi passando alle quattro ruote (GT e Sport Prototipi) ottenendo degli ottimi risultati. L’approdo nel paddock della Formula 1 arriva poi una volta che ha appeso il casco al chiodo con un ruolo nella Scuderia Osella per assumere poi quello di direttore sportivo della Merzario. In Formula 1, probabilmente, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federciclismo : Una pedalata il giorno di Pasqua, un malore.. se n’è andato così, oggi, Dario Acquaroli, 48 anni, uomo simbolo del… - _Giusy__ : E oggi furba la mamma, dà i soldi al figlio per un'ora esatta ma se n'è andato 15min dopo, ergo mi ha bruciato mezz… - fungh3tto : @jdnssz quando mio padre se n’è andato e ha detto “sei l’uomo di casa” - vaccaronni : RT @Gio_Dusi: Spogliatoio in rivolta, squadra confusa, risultati altalenanti, rischio di perdere i trofei: erano tutte le motivazioni che s… - TommyBrain : RT @11Giuliano: Piccolo imprenditore: Biella,è morto il macellaio di via Italia Gianni Acquadro. Lascia i figli Marco e Massimo, che lo ha… -

Alessio Romagnoli: un sorriso da capitano. Amato e incompreso ... ma se avesse giocato nel calcio di fine anni '80 - inizi anni '90 - 2000, oltre una squadra di media classifica di Serie A non sarebbe andato. Quel calcio lì, di fine anni '80 inizi '90/2000, è ... Roma, Mourinho: ' Noi non siamo i più forti d'Italia nè dell'Europa League, ma possiamo vincerla lo stesso. Giochiamo ... E' andato in panchina perché per noi sarebbe stato meglio giocare con El Shaarawy e Solbakken dal ... SuperEnalotto, riscosso il Jackpot da 73,8 milioni: ecco il racconto di Carlo Poi, il mattino dopo, sono andato a camminare nel bosco, come faccio sempre quando voglio scaricare le mie tensioni e razionalizzare i miei pensieri". Come un fiume in piena, prima di tornare alla ... ... ma se avesse giocato nel calcio di fine anni '80 - inizi anni '90 - 2000, oltre una squadra di media classifica di Serie A non sarebbe. Quel calcio lì, di fine anni '80 inizi '90/2000, è ...Noi non siamo i più forti d'Italiadell'Europa League, ma possiamo vincerla lo stesso. Giochiamo ... E'in panchina perché per noi sarebbe stato meglio giocare con El Shaarawy e Solbakken dal ...Poi, il mattino dopo, sonoa camminare nel bosco, come faccio sempre quando voglio scaricare le mie tensioni e razionalizzare i miei pensieri". Come un fiume in piena, prima di tornare alla ... Perché Cristian se n'è andato da Uomini e Donne La rabbia del ... Tag24