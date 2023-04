“Se le portava a letto” | l’audio shock su Papa Giovanni Paolo II che Pietro Orlandi ha portato in Vaticano | VIDEO

(Di mercoledì 12 aprile 2023)suII chehainTra gli argomenti affrontati danel corso dell’incontro con il promotore di giustizia delAlessandro Diddi c’è anche quello relativo a un audiosuII. Ma in che cosa consiste questo audio in cui parla di Wojtyla?fa riferimento a un’intervista, realizzata da Alessandro Ambrosini e resa pubblica dal quotidiano Il Riformista, a un uomo vicino a Renatino De Pedis, boss della Banda della Magliana e sospettato di aver avuto un ruolo nella sparizione di Emanuela ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : La Regina Elisabetta indossava lo smalto? Ebbene sì, ma di quale marca? Scopri il nome a seguire nell'articolo!… - aslkpoqw9 : Jun ha detto che a casa di Mario non l'hanno trattato bene quando la mamma portava al letto il caffè a lui e non a Mario Delussissima - un_nometw : @vitaevica La mamma di Mario Mario gli portava pure il caffè a letto - JessicaBarraco_ : Se penso a quanta strada hanno fatto,a tutte le litigate per poi ritrovarli sul letto a fare i riposini,entrambi in… - ddorkynclumsy : @Gaara_sB1tch Cioè, io mi baso su quello che avevo letto alle medie anni fa... Letteralmente a lungo andare ti si d… -

Poi houn articolo molto equilibrato sul settimanale Spiegel. E ho cercato la versione ... me lo ricordo con i nativi americani che prendeva i gioielli che avevano indosso e se lia pochi ...Ma dopo il ribrezzo iniziale, racconta anche di averun articolo 'molto equilibrato' sul ... me lo ricordo con i nativi americani che prendeva i gioielli che avevano indosso e se lia ...Allora Wojtyla… pure insieme se le, non so dove se le, all'interno del Vaticano. Quando è diventata una cosa che ormai era diventata una schifezza , il Segretario di ...

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro torna a parlare dell'audio shock ... Fanpage.it

Si lavora per capire la portata della fuga di notizie. Per i media Usa alcuni file classificati riguardano la guerra in Ucraina Il Pentagono sta ancora lavorando per capire la portata della… Leggi ...Non ha certo bisogno di presentazioni il romano Davide Devenuto: attore, regista, autore, interprete di diverse produzioni di successo; entrato nel cuore del pubblico nel ruolo di Andrea ...