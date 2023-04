Se iPhone non squilla o non suona, come risolvere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un iPhone che smette improvvisamente di suonare quando riceviamo una chiamata o una notifica è davvero un bel problema, ancor più se il silenzioso si estende anche alle sveglie e ai promemoria che avevamo programmato con tanta cura sul telefono. Nella guida che segue vi mostreremo come ripristinare un iPhone che non squilla o non suona, seguendo tutti i consigli che la stessa Apple raccomanda ai clienti che presentano problemi con la suoneria del telefono o con la ricezione dell'audio delle notifiche, delle sveglie o dei promemoria. LEGGI ANCHE -> App e programmi per aggiungere suonerie su iPhone 1) Disattivare la modalità silenziosa Sugli iPhone è disponibile un pulsante fisico per disattivare velocemente la suoneria del telefono; questo ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unche smette improvvisamente dire quando riceviamo una chiamata o una notifica è davvero un bel problema, ancor più se il silenzioso si estende anche alle sveglie e ai promemoria che avevamo programmato con tanta cura sul telefono. Nella guida che segue vi mostreremoripristinare unche nono non, seguendo tutti i consigli che la stessa Apple raccomanda ai clienti che presentano problemi con la suoneria del telefono o con la ricezione dell'audio delle notifiche, delle sveglie o dei promemoria. LEGGI ANCHE -> App e programmi per aggiungere suonerie su1) Disattivare la modalità silenziosa Sugliè disponibile un pulsante fisico per disattivare velocemente la suoneria del telefono; questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IanvBoranec : RT @mag_digital: Le #app che utilizzi con meno frequenza occupano troppo spazio, ma non vuoi perdere i tuoi dati personali correlati ? Non… - infoitscienza : L’iPhone 15 Pro non avrà pulsanti fisici? Forse non è vero… - ulell : @ilgiornale Non è colpa del cattolicesimo (del resto il Papa è più ecologista di lui). E' che i verdi sono immense… - candy222_candy : @Marko_lino_1 Io vorrei salire ma credo che con il mio telefono non si possa ... Non ho iPhone - infoitscienza : WhatsApp non supporterà più questi iPhone -