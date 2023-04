Scuola, record di studenti stranieri in Italia: "Tra dieci anni saranno un milione" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Toccata quota 890 mila. In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto un alunno su quattro viene da un altro Paese. Il nodo dello "ius soli" e dello "ius scholae" Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Toccata quota 890 mila. In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto un alunno su quattro viene da un altro Paese. Il nodo dello "ius soli" e dello "ius scholae"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Scuola, record di studenti stranieri in Italia: sono quasi 890mila #scuola #studenti #stranieri #12aprile - IlFattoNisseno : Scuola, record di studenti stranieri in Italia: sono quasi 890mila - DavideRTramonta : RT @MediasetTgcom24: Scuola, record di studenti stranieri in Italia: sono quasi 890mila #scuola #studenti #stranieri #12aprile https://t.c… - Cristin44146170 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, record di studenti stranieri in Italia: sono quasi 890mila #scuola #studenti #stranieri #12aprile https://t.c… - Cristin83772683 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, record di studenti stranieri in Italia: sono quasi 890mila #scuola #studenti #stranieri #12aprile https://t.c… -