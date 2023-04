Scuola, la rivoluzione dei somari: così gli studenti fanno la guerra al merito (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non dico studiare Gramsci, per carità di Dio. Ma, almeno, urgerebbe un ripassino dell'Enrico Berlinguer sulla «questione morale», quando il segretario del Pci diceva che per «cambiare le proprie condizioni, la professionalità e il merito vanno premiati». Invece, nulla. Se all'Istituto superiore di Scalcerle di Padova, si decide di attribuire un bonus di 100 euro agli studenti con media superiore al 9, nella «serata delle eccellenze», in onore dei più poveri e meritevoli che ce l'hanno fatta; be', ecco che – per riflesso pavloviano- la Rete degli studenti medi nella figura del presidente Paolo Notarnicola s'incazza. E diffonde un comunicato bellicoso. Del tipo che premiare i meritevoli «è un fatto grave che si inserisce in maniera del tutto scomposta in un quadro (...) fatto di angosce da prestazione nei luoghi di istruzione, assenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non dico studiare Gramsci, per carità di Dio. Ma, almeno, urgerebbe un ripassino dell'Enrico Berlinguer sulla «questione morale», quando il segretario del Pci diceva che per «cambiare le proprie condizioni, la professionalità e ilvanno premiati». Invece, nulla. Se all'Istituto superiore di Scalcerle di Padova, si decide di attribuire un bonus di 100 euro aglicon media superiore al 9, nella «serata delle eccellenze», in onore dei più poveri e meritevoli che ce l'hanno fatta; be', ecco che – per riflesso pavloviano- la Rete deglimedi nella figura del presidente Paolo Notarnicola s'incazza. E diffonde un comunicato bellicoso. Del tipo che premiare i meritevoli «è un fatto grave che si inserisce in maniera del tutto scomposta in un quadro (...) fatto di angosce da prestazione nei luoghi di istruzione, assenza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : In una scuola di #Padova #bonus di 100 euro agli alunni con una media superiore al 9 e i ragazzi di sinistra si rib… - Olpus : @PalliCaponera Basterebbe non aver dormito a scuola durante le lezioni sulla Rivoluzione francese e quella russa (p… - ifgiucouldfly : talmente stressata per la scuola che guardando l'orario 19:17 penso alla prima guerra mondiale, la rivoluzione bols… - itslavr : Il Piano Scuola 4.0., una rivoluzione che i giuristi non possono ignorare ?di Giuliano Scarselli* - lasperanza54 : @SUSANNA60128891 @matteosalvinimi Matteo:ci vuole una rivoluzione culturale nella scuola. Mi sembra che l'attuale m… -