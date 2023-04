Scoperta in Egitto una tomba di 3.200 anni fa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Saqqara è la necropoli della capitale dell'antico Egitto Menfi, che stando alla tradizione egizia fu fondata nel 3000 a. C. dal re Menes, il primo faraone dell'Egitto unito. La tomba di Panehsy ha la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) Saqqara è la necropoli della capitale dell'anticoMenfi, che stando alla tradizione egizia fu fondata nel 3000 a. C. dal re Menes, il primo faraone dell'unito. Ladi Panehsy ha la ...

Scoperta in Egitto una tomba di 3.200 anni fa Saqqara è la necropoli della capitale dell'antico Egitto Menfi, che stando alla tradizione egizia fu fondata nel 3000 a. C. dal re Menes, il primo faraone dell'Egitto unito. La tomba di Panehsy ha la forma di un tempio, con un ingresso monumentale e una corte con portico colonnato al cui centro c'è un pozzo che dà accesso alle camere sepolcrali ipogee. La scoperta getta nuova luce sullo sviluppo della necropoli di Saqqara, nel periodo Ramesside. Gli archeologi del Museo Egizio, del Ministero delle Antichità Egiziane e del Museo delle Antichità di Leiden hanno scoperto a Saqqara, necropoli a 30 chilometri a sud de Il Cairo, una tomba che risale a 3.200 anni fa.