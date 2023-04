Sclerosi multipla | al via ‘lettere senza tempo di Io Non Sclero’

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Scrivere una lettera a se stessi, come occasione per guardarsi dentro, ma anche per raccontarsi e per fare conoscere cosa significa oggi vivere con la. “Le letteredi Io Non Sclero” è il nome dell’iniziativa al centro della nona edizione del progetto di informazione e sensibilizzazione sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l’Associazione italiana(Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin). Fino al 5 giugno – dettaglia una nota – sarà possibile partecipare sul sito www.iononsclero.it e seguire l’iniziativa sulla pagina Facebook @IoNonSclero, dove oltre 78mila persone condividono ogni giorno esperienze di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viperabloh : RT @_swalloween4_: allora porcamadonna 1 non me ne frega un cristo di niente dei vostri feed di instagram non siete modelle siete i soliti… - Minicicciolino : RT @_swalloween4_: allora porcamadonna 1 non me ne frega un cristo di niente dei vostri feed di instagram non siete modelle siete i soliti… - spighettotwc : RT @_swalloween4_: allora porcamadonna 1 non me ne frega un cristo di niente dei vostri feed di instagram non siete modelle siete i soliti… - DIinterista : RT @_swalloween4_: allora porcamadonna 1 non me ne frega un cristo di niente dei vostri feed di instagram non siete modelle siete i soliti… - CorriereQ : Sclerosi multipla: al via l’iniziativa “Le lettere senza tempo di io non sclero” -

Scrivere una lettera a se stessi, come occasione per guardarsi dentro, ma anche per raccontarsi e per fare conoscere cosa significa oggi vivere con la. "Le lettere senza tempo di Io Non Sclero" è il nome dell'iniziativa al centro della nona edizione del progetto di informazione e sensibilizzazione sviluppato da Biogen e da ......Roma e Provincia è stata un gran successo! Raccolti oltre 190.000 a sostegno della ricerca scientifica FISM e delle attività della Sezione di Roma per l' autonomia delle persone con...VEDI ANCHE, dal trapianto di staminali risultati positivi al 70% Geraci Siculo primeggia fra i piccoli comuni Fra i piccoli comuni (meno di 5mila abitanti), il primato di generosità ...

Sclerosi multipla, al via 'lettere senza tempo di Io Non Sclero' Adnkronos

(Adnkronos) – Scrivere una lettera a se stessi, come occasione per guardarsi dentro, ma anche per raccontarsi e per fare conoscere cosa significa oggi vivere con la sclerosi multipla. “Le lettere senz ...Grazie a chi dedica cuore impegno e tempo alla causa di AISM , “ Bentornata GardenSia 2023“ a Roma e Provincia è stata un gran successo! Raccolti oltre 190.000 € a sostegno della ricerca scientifica F ...