...della campagna finanziata da Ispra per realizzare il foglio della Carta Geologica "" e ... Le caratteristiche del Savoia Marchetti, però, non sembrano corrispondere al relittolo scorso .Il 17 marzo scorso, un relitto di aereo non segnalato in precedenza è statosui fondali didal gruppo di geologia marina dell' Università di Palermo durante una campagna oceanografica promossa dall'Ispra. Il relitto, che assomiglia a un aereo con una ...628 '' della carta geologica alla scala 1:50.000, nell'ambito del progetto Carg; a condurle, ... le cui caratteristiche non sembrano corrispondere al relittolo scorso marzo. ...

Sciacca, rinvenuto il relitto di un aereo sul fondo del mare al largo della cittadina siciliana WIRED Italia

La scoperta è avvenuta nell'abito di una campagna oceanografica finanziata da Ispra e durante la raccolta di dati acustici con un Side Scan Sonar. Non si hanno ancora notizie sulla provenienza e sullo ...