Sci alpino | allenamenti in quel di Kvitfjell a fine stagione per Sofia Goggia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lavoro extra per. Lanon si è ancora del tutto conclusa per la bergamasca, nonostante la Coppa del Mondo sia terminata da quasi un mese. L’azzurra, vincitrice della sfera di cristallo di discesa libera, in questi giorni (da giovedì 13 a venerdì 21) si allenerà sulle nevi norvegesi di. L’obiettivo di, come riportato dalla FISI, èlo di di collaudare dei nuovi materiali proposta dall’azienda che le fornisce gli sci. Ultimo test prima della lunga pausa estiva per l’azzurra, con lei anche il tecnico Luca Agazzi. Foto: Lapresse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Goggia in allenamento a Kvitfjell fino al 21 aprile - bobinetv : Sci alpino: Benjamin Alliod fra i migliori 5 nello slalom all’Alpe Cermis #valledaosta #sport -… - TargatoCN : Sci alpino: Edoardo Saracco sesto nel gigante FIS all'Alpe Cermis - IdeawebTV : Sci Alpino: Edoardo Saracco 2° nel Gigante FIS all’Alpe Cermis - Campioni_cn : Sci alpino: Edoardo Saracco sesto nel gigante FIS all'Alpe Cermis -

... Clube altre associazioni che si battono - per carità, giustamente! - contro l'accanimento terapeutico di chi vuole far sopravvivere l'industria tradizionale dello, con altri scempi ...... con l'intento di collaudare dei nuovi materiali proposta dall'azienda che le fornisce gli, in vista della prossima stagione di competizioni. Si tratta dell'ultimo periodo di test in pista, prima ...La stagione diè finita, ma Sofia Goggia da giovedì 13 venerdì 21 aprile sarà sulle nevi norvegesi di Kvitfjell. La campionessa bergamasca scenderà in pista con l'intento di c ollaudare dei nuovi ...

Sci alpino: Goggia in allenamento a Kvitfjell fino al 21 aprile Tiscali

Lavoro extra per Sofia Goggia. La stagione non si è ancora del tutto conclusa per la bergamasca, nonostante la Coppa del Mondo sia terminata da quasi un mese. L’azzurra, vincitrice della sfera di cris ...Si tratta dell'ultimo periodo di test in pista, prima della pausa estiva.MILANO (ITALPRESS) - Supplemento di allenamento per Sofia Goggia sulle ...