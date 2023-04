Sci alpinismo | Giulia Murada è terza nella Vertical Race di Tromsø e fa un altro passo verso la Coppa generale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si sono tenute oggi le prima gare individuali dell’ultima tappa delladel Mondo di sci2022/23, ospitata da, in Norvegia, col programma che proponeva in data odierna lesia al femminile che al maschile.gara riservata alle donneha strappato un importantissimo terzo posto. Questo risultato le permette di mantenere la leadership della classificadidel Mondo, con un distacco di 26 punti sulla francese Emily Harrop, che oggi si è avvicinata vincendo la gara. La transalpina ha dominato la prova odierna, mettendosi alle spalle la specialista austriaca Sarah Dreier di 22”. A 35” è poi giunta l’azzurra, che è riuscita a superare Johanna Hiemer ed Alexis ...

Lo sci per come lo conosciamo è diventato a rischio. Basta con l’accanimento terapeutico! Il Fatto Quotidiano

