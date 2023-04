Schwarzenegger si arma di pala e ripara una buca stradale a Los Angeles

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Arnoldsidie, insieme al suo «team»,unache da settimane mandava in tilt il traffico nel suo quartiere di Los. L'attore di 'Terminator' ha postato su Twitter...

Sul suo account Twitter, ha postato un video che lo mostra al lavoro insieme ad altre due persone, mentre svuota una busta di asfalto colato a caldo nella buca e lo sparge con la pala. Arnold Schwarzenegger si arma di pala e, insieme al suo "team", ripara una buca che da settimane mandava in tilt il traffico nel suo quartiere di Los Angeles. Il protagonista di 'Terminator' ha...

Arnold Schwarzenegger si arma di pala e, insieme al suo «team», ripara una buca che da settimane mandava in tilt il traffico nel suo quartiere di Los Angeles. L'attore di Terminator ha postato su Twitter...