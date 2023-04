Schillaci, 'inaccettabile ritardo Regioni su liste d'attesa, Ssn ingolfato' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Nel Milleproroghe abbiamo stanziato 380 milioni per tagliare le liste d'attesa mentre lavoriamo per una riforma del sistema. Fatemi dire che è inaccettabile che ci siano Regioni che hanno già impegnato questi fondi e altre che restano invischiate in ritardi, lungaggini e giri di parole. inaccettabile". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo al Question time alla Camera all interrogazione sulle iniziative volte a superare le criticità relative alle liste di attesa in ambito sanitario. "La sanità che abbiamo trovato è ingolfata e non certo per il Covid. Le lunghe attese e le rinunce dei cittadini sono il sintomo di un sistema che ha nelle sue cause la disorganizzazione. È qui che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Nel Milleproroghe abbiamo stanziato 380 milioni per tagliare led'mentre lavoriamo per una riforma del sistema. Fatemi dire che èche ci sianoche hanno già impegnato questi fondi e altre che restano invischiate in ritardi, lungaggini e giri di parole.". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, rispondendo al Question time alla Camera all interrogazione sulle iniziative volte a superare le criticità relative allediin ambito sanitario. "La sanità che abbiamo trovato è ingolfata e non certo per il Covid. Le lunghe attese e le rinunce dei cittadini sono il sintomo di un sistema che ha nelle sue cause la disorganizzazione. È qui che ...

