Scheletro umano al volante in macchina al drive in del McDonald | video (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al drive in di un McDonald in piena notte si presenta uno Scheletro al volante di una macchina e spaventa a morte gli operatori in servizio nel momento della consegna del cibo Leggi su panorama (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alin di unin piena notte si presenta unoaldi unae spaventa a morte gli operatori in servizio nel momento della consegna del cibo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UcalegonteDD : @unamisandrica @MaliceCallas --> che negavano sinanco il dimorfismo sessuale nello scheletro umano per te saranno c… - Michelaarancino : Peccato che l'essere umano non sia solo uno scheletro. Se tu capissi anche come funziona la ricostruzione storica,… - smendoliera : RT @mariobianchi18: Il #7aprile 1983 è diffusa la notizia che in Egitto, nella valle del Nilo, nell'82 è stato rinvenuto il più antico sche… - NotizieVirgilio : ?? Scheletro umano trovato nel bosco: trovato con i vestiti addosso - elerub11 : RT @mariobianchi18: Il #7aprile 1983 è diffusa la notizia che in Egitto, nella valle del Nilo, nell'82 è stato rinvenuto il più antico sche… -