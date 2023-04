Scaroni dal Milan all’Enel, il pugliese Altieri nel cda di Leonardo Nomine: Zafarana lascia la Guardia di finanza per l'Eni e Rovere guida Poste italiane (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le proPoste governative per i vertici delle società a partecipazione pubblica. Enel (assemblea azionisti il 10 maggio): Paolo Scaroni presidente, Flavio Cattaneo amministratore delegato. Consiglieri: Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni, Olga Cuccurullo. Eni (assemblea azionisti il 10 maggio): Giuseppe Zafarana, presidente, Claudio Descalzi amministratore delegato. Consiglieri: Cristina Sgubin, Elisa Baroncini, Federica Seganti, Roberto Ciciani. Leonardo (assemblea azionisti il 9 maggio): Stefano Pontecorvo presidente, Roberto Cingolani amministratore delegato. Consiglieri: Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Francesco Macrì, Trifone Altieri, Cristina Manara, Marcello Sala. Poste italiane (assemblea azionisti l’8 maggio): Silvia ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le progovernative per i vertici delle società a partecipazione pubblica. Enel (assemblea azionisti il 10 maggio): Paolopresidente, Flavio Cattaneo amministratore delegato. Consiglieri: Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni, Olga Cuccurullo. Eni (assemblea azionisti il 10 maggio): Giuseppe, presidente, Claudio Descalzi amministratore delegato. Consiglieri: Cristina Sgubin, Elisa Baroncini, Federica Seganti, Roberto Ciciani.(assemblea azionisti il 9 maggio): Stefano Pontecorvo presidente, Roberto Cingolani amministratore delegato. Consiglieri: Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Francesco Macrì, Trifone, Cristina Manara, Marcello Sala.(assemblea azionisti l’8 maggio): Silvia ...

