Scandalo Galtier in Francia: «Troppi neri in squadra» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovi guai per il Paris Saint Germain. L'allenatore Christophe Galtier è al centro di durissime polemiche in Francia e rischia di dover lasciare il suo posto a causa di una pesante accusa di razzismo nei confronti di giocatori di colore e musulmani. I fatti risalgono a quando Galtier sedeva sulla panchina del Nizza nella stagione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

