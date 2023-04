Sassuolo | minacce di morte a Consigli dopo l’errore col Verona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Valanghe di insulti esocial ad Andrea, portiere delche ha portato al gol vittoria dell’Hellas. Come riporta il Corriere di, l’estremo difensore è stato destinatario delle insinuazioni e persino didi, oltre che dell’augurio di “mali incurabili”, da parte degli haters, che hanno messo nel mirino il suo procuratore (Andrea D’Amico) “veronese doc, che si autodefinisce tifoso vip dell’Hellas”, e persino sua madre “che abita a”. Anche per questo motivo ilCalcio ha deciso di intervenire pubblicamente sui social in difesa del proprio tesserato. Fonti vicine alla società delannunciano ...