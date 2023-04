Sassuolo-Juventus | arbitra Rapuano di Rimini

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sarà il Sig.della Sezione AIA dia dirigere la partita, 30^ giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma Domenica 16 Aprile alle 18.00. Assistenti sono stati designati il Sig. Tegoni e il Sig. Di Monte. Quarto Ufficiale il Sig. Meraviglia. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Marini e AVAR il Sig. Abisso. Fonte articolo e foto: www.calcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Secondo #GdS e Corriere Torino, la Procura avrebbe aperto un nuovo fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagat… - cla_bono : @LucaMarelli72 Curiosità: Rapuano ha arbitrato Juventus – Sassuolo all'andata e ora arbitrerà Sassuolo – Juventus al ritorno. - CrapanzanoRobin : RT @GiovaAlbanese: #Allegri: '#Vlahovic e #AlexSandro sono a disposizione, #DeSciglio no ma speriamo di averlo col Sassuolo. Dusan sta attr… - juventus_zone24 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri: '#Vlahovic e #AlexSandro sono a disposizione, #DeSciglio no ma speriamo di averlo col Sassuolo. Dusan sta attr… - Lorenzo13720 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri: '#Vlahovic e #AlexSandro sono a disposizione, #DeSciglio no ma speriamo di averlo col Sassuolo. Dusan sta attr… -

, Allegri si schiera in difesa di Vlahovic. Per la sfida contro la formazione portoghese, ...gli effettivi ad eccezione di De Sciglio che invece dovrebbe recuperare per la sfida con il...... ha preso un colpo alla caviglia, ma è convocato": il tecnico della, Massimiliano Allegri, ... "Anche Alex Sandro ci sarà, mentre speriamo che De Sciglio torni per la gara contro il" ...... e con la Lazio che nelle ultime settimane si starebbe inserendo nella trattativa con il. Lapensa anche alle cessioni: Gatti piacerebbe all'Everton, Vlahovic al Real Madrid La ...

Sassuolo-Juventus, Rapuano l'arbitro: i precedenti con i bianconeri Tuttosport

Juventus, Allegri si schiera in difesa di Vlahovic Juventus ... gli effettivi ad eccezione di De Sciglio che invece dovrebbe recuperare per la sfida con il Sassuolo. Ci sarà anche Dusan Vlahovic ..."Vlahovic è a disposizione: ha preso un colpo alla caviglia, ma è convocato": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia la presenza dell'attaccante in vista della sfida domani contro l ...