Sassari, barca affonda al largo di Stintino: dispersi due sub (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino (Sassari), nel nord della Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio di mercoledì e intorno alle 19 hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta Due pescatori subacquei sonoaldi), nel nord della Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio di mercoledì e intorno alle 19 hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emergenza24 : RT @MediasetTgcom24: Sassari, barca affonda al largo di Stintino: dispersi due sub #sassari #stintino #sub #sardegna #12aprile https://t.c… - infoitestero : Sassari: affonda barca, dispersi due pescatori subacquei a Stintino - MediasetTgcom24 : Sassari, barca affonda al largo di Stintino: dispersi due sub #sassari #stintino #sub #sardegna #12aprile -

Sassari, barca affonda al largo di Stintino: dispersi due sub commenta Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino (Sassari), nel nord della Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio di mercoledì e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di porto di Porto Torres per chiedere aiuto, ... Il nord Sardegna patria degli yacht, +124% l'export nel 2022 ... il settore nautico della provincia di Sassari ha fatto registrare numeri da capogiro. Ma ancora ... ossia il distretto nautico con il maggior numero di posti barca, 40% della regione, di posti per ... La favola di Kujabi ha finalmente il lieto fine - ...a Frosinone l'estate scorsa dopo una grande stagione disputata in Serie D con la Torres di Sassari (...in Sicilia nel 2017 insieme ad altri 600 immigrati dopo un viaggio massacrante su una vecchia barca. commenta Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino (), nel nord della Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio di mercoledì e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di porto di Porto Torres per chiedere aiuto, ...... il settore nautico della provincia diha fatto registrare numeri da capogiro. Ma ancora ... ossia il distretto nautico con il maggior numero di posti, 40% della regione, di posti per ......a Frosinone l'estate scorsa dopo una grande stagione disputata in Serie D con la Torres di(...in Sicilia nel 2017 insieme ad altri 600 immigrati dopo un viaggio massacrante su una vecchia Sassari, barca affonda al largo di Stintino: dispersi due sub TGCOM Sassari, barca affonda al largo di Stintino: dispersi due sub Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino (Sassari), nel nord della Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio di mercoledì e intorno alle 19 hanno chiamato la ... Sassari: affonda barca, dispersi due pescatori subacquei a Stintino Cagliari, 12 apr. (LaPresse) – Sono usciti con la loro barca da diporto intorno alle 19, poco dopo hanno lanciato l’sos alla Capitaneria di porto dicendo di trovarsi nella zona di Stintino, nel nord ... Due pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino (Sassari), nel nord della Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio di mercoledì e intorno alle 19 hanno chiamato la ...Cagliari, 12 apr. (LaPresse) – Sono usciti con la loro barca da diporto intorno alle 19, poco dopo hanno lanciato l’sos alla Capitaneria di porto dicendo di trovarsi nella zona di Stintino, nel nord ...