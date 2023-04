Sardegna, due dispersi dopo una battuta di pesca su un barchino. L’allarme alla capitaneria: «Stiamo affondando» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da ore si sono perse le tracce di due pescatori subacquei usciti oggi pomeriggio con un barchino nella zona di Stintino, nella Sardegna nordoccidentale. Intorno alle 19 i due – che secondo quanto riporta La Nuova di Sassari avrebbero 35 e 38 anni – hanno allertato la capitaneria per chiedere aiuto, dato che l’imbarcazione stava affondando. Le ricerche sono partite immediatamente, ma i pescatori non sono riusciti a fornire la loro posizione precisa, indicando semplicemente la città in provincia di Sassari come punto di riferimento. Sono state mobilitate le motovedette della guardia costiera e da Alghero è arrivato un elicottero dei vigili del fuoco. Al momento le ricerche sono focalizzate nella zona del Golfo dell’Asinara, nello specifico nel tratto compreso tra Stintino e la spiaggia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da ore si sono perse le tracce di duetori subacquei usciti oggi pomeriggio con unnella zona di Stintino, nellanordoccidentale. Intorno alle 19 i due – che secondo quanto riporta La Nuova di Sassari avrebbero 35 e 38 anni – hanno allertato laper chiedere aiuto, dato che l’imbarcazione stava. Le ricerche sono partite immediatamente, ma itori non sono riusciti a fornire la loro posizione precisa, indicando semplicemente la città in provincia di Sassari come punto di riferimento. Sono state mobilitate le motovedette della guardia costiera e da Alghero è arrivato un elicottero dei vigili del fuoco. Al momento le ricerche sono focalizzate nella zona del Golfo dell’Asinara, nello specifico nel tratto compreso tra Stintino e la spiaggia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Dispersi due sub di 35 e 38 anni - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Affonda la loro barca, due giovani pescatori subacquei dispersi e introvabili nel mare della S… - AnsaSardegna : Affonda barca nel nord Sardegna, due sub dispersi. Ricerche in mare e con elicottero a Stintino #ANSA - Piergiulio58 : Affonda barca nel nord della Sardegna: due sub dispersi. Sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio e intor… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Affonda barca in Sardegna: dispersi due sub. L'ultimo Sos: «Imbarchiamo acqua, aiutateci» -