"Sarà molto bravo". Calenda e le giravolte su Renzi e il Riformista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Carlo Calenda ha abituato ai suoi continui cambi di idee e anche su Renzi direttore de Il Riformista non si è smentito: così il Terzo polo è in pericolo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Carloha abituato ai suoi continui cambi di idee e anche sudirettore de Ilnon si è smentito: così il Terzo polo è in pericolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Ragazzi sta sera finale… Preparatevi ai televoti flash! Seguite le room e in base ai televoti anche se Nikita non s… - ilriformista : Le parole di @matteorenzi, direttore del Riformista: 'Che giornale sarà? Proveremo a innovare nella continuità. Non… - Bobbio65M : RT @Se23rex: Che io sappia, nessuno mai ha trovato un farmaco antitumorale…??????????????eppure leggo molto e cerco di aggiornarmi?? Mi chiedo:… - giovanni_riboni : RT @gariwo_onlus: Il 14 di maggio, in Turchia si svolgeranno due elezioni molto importanti: le presidenziali e le politiche. Che ne sarà de… - caprstone : RT @fosforilazione: nessuno sarà mai quello che è stato lui in termini di vittorie, gente portata a seguire questo sport, tifo, circuiti pr… -