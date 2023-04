Sara Battisti: grazie a donne e uomini della polizia di stato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sara Battisti: grazie alle donne e agli uomini della polizia di stato – “Al 171° anniversario dalla fondazione della polizia di stato per ringraziare donne e uomini che quotidianamente garantiscono la nostra sicurezza. Contrasto alla violenza contro le donne, lotta serrata alla diffusione di sostanze stupefacenti, diverse le organizzazioni criminali sgominate, anche di stampo mafioso: questi alcuni dei risultati evidenziati dal Questore Domenico Condello che ringrazio per lo straordinario lavoro portato avanti nella nostra Provincia. Un lavoro reso possibile dalla proficua sinergia tra Forze dell’Ordine e istituzioni del territorio”. Così la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023)allee aglidi– “Al 171° anniversario dalla fondazionediper ringraziareche quotidianamente garantiscono la nostra sicurezza. Contrasto alla violenza contro le, lotta serrata alla diffusione di sostanze stupefacenti, diverse le organizzazioni criminali sgominate, anche di stampo mafioso: questi alcuni dei risultati evidenziati dal Questore Domenico Condello che ringrazio per lo straordinario lavoro portato avanti nella nostra Provincia. Un lavoro reso possibile dalla proficua sinergia tra Forze dell’Ordine e istituzioni del territorio”. Così la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francois_sade : @mavakagher Come fa ad esser di Bianco se è Verderame, e come fa ad esser di Fedez e jAx se son BUI e i testo parla… - bella1479641 : RT @enzapaolalove: Chissà ,chissà chi sei Chissà che sarai Chissà che sarà di noi lo scopriremo solo vivendo... Lucio Battisti -Con il nast… - infoitcultura : Alatri – Chiusura Pediatria, Sara Battisti presente al sit-in a difesa del reparto - CiociariaO : Ospedale 'San Benedetto'. Manifestazione in difesa del reparto di pediatria Oggi alle 10.45 nel piazzale antistante… - ZBWV000 : RT @LucaAragn3: E invece io resto sul molo a guardare lo sfondo del mare più in là e affido ai gabbiani i paesi lontani e il profumo di una… -