Sarà Andrea Ruggieri il nuovo direttore del Riformista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sarà il giornalista ed ex deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, il nuovo direttore del Riformista. Ruggieri affiancherà Matteo Renzi alla guida del quotidiano dell'editore Romeo. Il giornalista ed ex deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, affiancherà Matteo Renzi alla guida de Il Riformista "Proveremo dal 3 maggio con Il Riformista a lanciare un sasso nello stagno e far riflettere aprendo la finestra e facendo entrare aria fresca" ha scritto oggi il leader di Italia Viva Renzi nella sua enews. "Sono lieto – ha aggiunto l'ex premier – di annunciare che il direttore responsabile che mi affiancherà in questa avventura Sarà Andrea

