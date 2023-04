Saoirse Ronan, un fiore sbocciato sul red carpet (Di mercoledì 12 aprile 2023) Saoirse Ronan ha catturato l’attenzione negli anni, guadagnando ben quattro candidature agli Oscar prima di compiere 25 anni, seconda soltanto a Jennifer Lawrence. Oltre a brillare sul grande schermo in tutto quello che fa, l’attrice ha dimostrato di essere molto vicina anche al panorama glam. Irlandese ma con cittadinanza americana, Saoirse Ronan è una di quelle attrici che rientra nel team di bambine prodigio. Ha iniziato a recitare da giovanissima, dimostrando di avere un futuro nel cinema già con Amabili resti, un film straziante la cui performance della giovane Saoirse Ronan ha reso giustizia al romanzo da cui è tratto. Classe 1994, ha debuttato sul grande schermo in 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma, ma è con Espiazione che ha ottenuto la prima candidatura agli Oscar come ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha catturato l’attenzione negli anni, guadagnando ben quattro candidature agli Oscar prima di compiere 25 anni, seconda soltanto a Jennifer Lawrence. Oltre a brillare sul grande schermo in tutto quello che fa, l’attrice ha dimostrato di essere molto vicina anche al panorama glam. Irlandese ma con cittadinanza americana,è una di quelle attrici che rientra nel team di bambine prodigio. Ha iniziato a recitare da giovanissima, dimostrando di avere un futuro nel cinema già con Amabili resti, un film straziante la cui performance della giovaneha reso giustizia al romanzo da cui è tratto. Classe 1994, ha debuttato sul grande schermo in 2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma, ma è con Espiazione che ha ottenuto la prima candidatura agli Oscar come ...

