Sanremo 2024, tra le co-conduttrici al fianco di Amadeus ci sarà un'amatissima cantante di Amici? L'indiscrezione (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il grande successo della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, circolano già alcuni rumor in merito alla nuova edizione della kermesse canora. Al momento l'unica conferma è il direttore artistico e conduttore Amadeus, giunto ormai alla sua quinta presenza all'Ariston. Al suo fianco, nell'ultima edizione, abbiamo visto alternarsi quattro prime donne: Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Secondo alcune indiscrezioni del settimanale Chi, Amadeus vorrebbe per il nuovo anno la Ferragni per tutte e cinque le serate: Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo, il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere sul palco Chiara Ferragni. L'imprenditrice, presente nella scorsa edizione in ...

