Sanremo 2024: spunta il nome di Annalisa mentre l'edizione 2023 fatica a resistere in classifica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Annalisa is back? l'edizione 2023 del Festival di Sanremo è terminata da circa due mesi ed è stata un grande successo di share, ma in classifica – rispetto all'edizione 2022 – sta facendo più fatica. Se l'anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 34 dischi di platino e 5 dischi d'oro, quest'anno nella sua ottava settimana post Sanremo, i brani hanno totalizzato 15 dischi di platino e 5 d'oro. Gli ultimi a prendersi il platino sono stati Ultimo, Mara Sattei e Colapesce con Dimartino. Ad oggi hanno ottenuto una certificazione 15 artisti (su 28), rimangono al momento senza: Anna Oxa, Articolo 31, Colla Zio, Gianluca Grignani, Giorgia, I Cugini di Campagna, LDA, Leo Gassmann, Levante, Modà, Sethu, Shari e Will.

