Sanremo 2024 | ecco chi condurrà al fianco di Amadeus | è la famosissima di Amici

(Di mercoledì 12 aprile 2023) News Tv.è ancora lontano, ma già si parla di possibili novità per la kermesse musicale più famosa d’Italia. Il direttore artisticosarebbe già al lavoro per la prossima edizione del Festival, e dopo aver apprezzato la presenza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio, avrebbe tentato di ingaggiarla per tutte e cinque le serate del prossimo anno. Tuttavia, sembra che l’influencer abbia deciso di declinare l’offerta. Leggia anche: “”, il famoso cantante italiano si propone al posto didi chi si tratta Leggia anche:, chi è la conduttrice: chi vorrebbe: Annalisa Ma la notizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Chi, Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice durante Sanremo 2024. - fraversion : secondo il settimanale Chi, Annalisa potrebbe tornare a Sanremo nel 2024: Amadeus la vorrebbe non in veste di canta… - SanremoRai : Hey, tu, che sei rimasto fermo al 12 febbraio. Che hai ancora la febbre della Sanremo week e che stai contando i gi… - ilmagocestmoi : RT @trash_italiano: Secondo Chi, Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice durante Sanremo 2024. - AffiliLeonardo : RT @trash_italiano: Secondo Chi, Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice durante Sanremo 2024. -

Mancano ancora molti mesi prima di rivedere la kermesse canora di, ma già cominciano a circolare i primi rumors su chi potrebbe affiancare Amadeus , sostituendo Chiara Ferragni come co - conduttrice del Festival. E l'ultima indiscrezioni parla di un'...Mancano ancora molti mesi prima di rivedere la kermesse canora di, ma già cominciano a circolare i primi rumors su chi potrebbe affiancare Amadeus , sostituendo Chiara Ferragni come co - conduttrice del Festival. E l'ultima indiscrezioni parla di un'ex ...ph: locandina concerto Annalisa aForse sì. La cantante, però, non sarebbe in gara tra i Campioni del Festival. Per lei potrebbe essere all'orizzonte un altro ruolo, ben più prestigioso. Annalisa apotrebbe ...

"Sanremo 2024, Amadeus vuole una cantante di Amici come co-conduttrice" Corriere dello Sport

Nonostante al Festival di Sanremo 2024 manchino ancora molti mesi, la grande macchina dietro al grande show è già attiva: Amadeus sta lavorando al suo cast e pare abbia già scelto chi sarà la ...Nuova indiscrezione sulla possibile co-conduttrice. Sanremo 2024, si inizia a parlare della prossima edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Nonostante l’edizione 2023 si è conclusa ...