Sanremo 2024 | Annalisa scalzerà la Ferragni dal palco dell' Ariston?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Chi, Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice durante Sanremo 2024. - fraversion : secondo il settimanale Chi, Annalisa potrebbe tornare a Sanremo nel 2024: Amadeus la vorrebbe non in veste di canta… - SanremoRai : Hey, tu, che sei rimasto fermo al 12 febbraio. Che hai ancora la febbre della Sanremo week e che stai contando i gi… - lultimosguardo : RT @BITCHYFit: Sanremo 2024: spunta il nome di Annalisa mentre l’edizione 2023 fatica a resistere in classifica - GossipOne_it : 'Amadeus rivela il suo segreto per Sanremo 2024: Annalisa, la sorpresa clamorosa della co-conduttrice!'… -

Insomma Annalisa co - condurràPer il momento si tratta solo di indiscrezioni così come nelle scorse settimana sempre lo stesso magazine aveva annunciato che il conduttore ravennate ...Amadeus , il direttore artistico e conduttore del Festival di, ha deciso di cambiare rotta e rivedere i suoi piani in vista della kermess del. Da quando ha annunciato il suo impegno per la prossima edizione, sono emerse molte novità, retroscena e ...Leggi anche Ex allieva di Amici acome co - conduttrice Intanto, nelle ultime ore, è arrivata una nuova indiscrezione riguardante la finale di Amici 22 . Come annunciato da Publitalia, ...

"Sanremo 2024, Amadeus vuole una cantante di Amici come co-conduttrice" Corriere dello Sport

Insomma Annalisa co-condurrà Sanremo 2024 Per il momento si tratta solo di indiscrezioni così come nelle scorse settimana sempre lo stesso magazine aveva annunciato che il conduttore ravennate aveva ...Annalisa potrebbe tornare a Sanremo nel 2024: secondo una clamorosa indiscrezione, potrebbe salire sul palco dell'Ariston in una veste inedita.