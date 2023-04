Sanremo 2024 | Amadeus sceglie una famosa cantante come co-conduttrice; chi sarà la sostituta di Chiara Ferragni?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Secondo Chi, Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice durante Sanremo 2024. - fraversion : secondo il settimanale Chi, Annalisa potrebbe tornare a Sanremo nel 2024: Amadeus la vorrebbe non in veste di canta… - SanremoRai : Hey, tu, che sei rimasto fermo al 12 febbraio. Che hai ancora la febbre della Sanremo week e che stai contando i gi… - ilmagocestmoi : RT @trash_italiano: Secondo Chi, Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice durante Sanremo 2024. - AffiliLeonardo : RT @trash_italiano: Secondo Chi, Annalisa potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice durante Sanremo 2024. -

Mancano ancora molti mesi prima di rivedere la kermesse canora di, ma già cominciano a circolare i primi rumors su chi potrebbe affiancare Amadeus , sostituendo Chiara Ferragni come co - conduttrice del Festival. E l'ultima indiscrezioni parla di un'...Mancano ancora molti mesi prima di rivedere la kermesse canora di, ma già cominciano a circolare i primi rumors su chi potrebbe affiancare Amadeus , sostituendo Chiara Ferragni come co - conduttrice del Festival. E l'ultima indiscrezioni parla di un'ex ...ph: locandina concerto Annalisa aForse sì. La cantante, però, non sarebbe in gara tra i Campioni del Festival. Per lei potrebbe essere all'orizzonte un altro ruolo, ben più prestigioso. Annalisa apotrebbe ...

"Sanremo 2024, Amadeus vuole una cantante di Amici come co-conduttrice" Corriere dello Sport

Nonostante al Festival di Sanremo 2024 manchino ancora molti mesi, la grande macchina dietro al grande show è già attiva: Amadeus sta lavorando al suo cast e pare abbia già scelto chi sarà la ...Nuova indiscrezione sulla possibile co-conduttrice. Sanremo 2024, si inizia a parlare della prossima edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Nonostante l’edizione 2023 si è conclusa ...