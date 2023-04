Sanremo 2024 | Amadeus ha già trovato i primi due big | spuntano i nomi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Non è più un segreto chesia già al lavoro in vista di. La lenta selezione per il cast che sarà parte proprio in questi mesi, dove la struttura incomincia a prendere effettivamente forma. È risaputo che, da quando il conduttore ha preso in mano il Festival, il palco dell’Ariston vede partecipare anche grandissimi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Ed ecco che, stando agli ultimi rumors, Ama avrebbe incominciato le prime trattative con due colossi italiani.: Eros Ramazzotti nel cast? La struttura disarà sostanzialmente la stessa degli anni precedenti., infatti, sa come dividere le categorie per ogni generazione, spingendo su un piccolo blocco che arriva dai talent show, ...

Amadeus , il direttore artistico e conduttore del Festival di, ha deciso di cambiare rotta e rivedere i suoi piani in vista della kermess del. Da quando ha annunciato il suo impegno per la prossima edizione, sono emerse molte novità, retroscena e ...Leggi anche Ex allieva di Amici acome co - conduttrice Intanto, nelle ultime ore, è arrivata una nuova indiscrezione riguardante la finale di Amici 22 . Come annunciato da Publitalia, ...Annalisa potrebbe tornare anel: secondo una clamorosa indiscrezione, potrebbe salire sul palco dell'Ariston in una veste inedita. Annalisa continua a essere sulla bocca di tutti. Dopo aver dominato il mondo dei ...

Sanremo 2024, Annalisa sarà la co-conduttrice del Festival Vanity Fair Italia

Annalisa potrebbe tornare a Sanremo nel 2024: secondo una clamorosa indiscrezione, potrebbe salire sul palco dell'Ariston in una veste inedita.Sebbene manchi poco meno di un anno al prossimo Festival di Sanremo, la macchina organizzativa della kermesse canora è già entrata in azione. Amadeus infatti è al lavoro per scegliere i big in gara e ...