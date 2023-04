Sanità: Schillaci, 'contro carenza medici Governo si è attivato senza rattoppi' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Si sta facendo finalmente qualcosa. Quando questo Governo si è insediato e ho avuto l'onore di iniziare ad occuparmi del servizio sanitario nazionale, ho trovato una Sanità ingolfata e piena di contraddizioni. Durante la pandemia, i medici italiani si sono distinti per impegno e abnegazione. Li abbiamo chiamati 'eroi' senza però renderci abbastanza conto delle loro grida di dolore per gli orari insostenibili a fronte di compensi inadeguati. Ci siamo attivati subito, ma questa volta senza pensare ad un ennesimo rattoppo. Dobbiamo ribadirlo, il sovraffollamento dei pronto soccorsi è il sintomo di una malattia più grande che possiamo fermare solo attraverso azioni concrete e strutturali". Lo ha precisato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Si sta facendo finalmente qualcosa. Quando questosi è insediato e ho avuto l'onore di iniziare ad occuparmi del servizio sanitario nazionale, ho trovato unaingolfata e piena di contraddizioni. Durante la pandemia, iitaliani si sono distinti per impegno e abnegazione. Li abbiamo chiamati 'eroi'però renderci abbastanza conto delle loro grida di dolore per gli orari insostenibili a fronte di compensi inadeguati. Ci siamo attivati subito, ma questa voltapensare ad un ennesimo rattoppo. Dobbiamo ribadirlo, il sovraffollamento dei pronto soccorsi è il sintomo di una malattia più grande che possiamo fermare solo attraverso azioni concrete e strutturali". Lo ha precisato il ministro della Salute Orazio, nel ...

