Sanità | ' salviamo il diritto alla salute anche con un ' Fondo di solidarietà' per le vittime della malasanità' | allarme del Movimento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Sanità, «salviamo il diritto alla #salute anche con un “Fondo di solidarietà” per le vittime della malasanità»: all… - susannamameli : Salviamo la sanità pubblica dalla politica! La Sanità pubblica è Nostra! - Marilenapas : RT @GiuseppeGuerin1: Sono finalmente riuscito a leggere il Rapporto della Fondazione @GIMBE su Sanità e Regionalismo Differenziato. Un lavo… - Cinzia77882275 : RT @GiuseppeGuerin1: Sono finalmente riuscito a leggere il Rapporto della Fondazione @GIMBE su Sanità e Regionalismo Differenziato. Un lavo… - Paolo09195641 : RT @GiuseppeGuerin1: Sono finalmente riuscito a leggere il Rapporto della Fondazione @GIMBE su Sanità e Regionalismo Differenziato. Un lavo… -

...'il nostro servizio sanitario nazionale', non ascoltato dalle istituzioni. ' Universalismo Uguaglianza Solidarietà In verità - riferisce l'avvocato Laila Perciballi, consulente alla...Davanti alla demolizione dei servizi al cittadino noi lanciamo un SOS:il nostro ospedale e proteggiamo lapubblica". Con queste parole Giovanna Greco, portavoce del Comitato per la ..." Il Consiglio Comunale di Torino non ha mai risposto alla petizione presentata lo scorso 6 febbraio ": a lanciare l'accusa è il Comitatola Pellerina , che da qualche mese si sta battendo contro la costruzione del nuovo ospedale Maria Vittoria nell'area dal parco dove solitamente trova sede il luna park. La lotta del Comitato ...