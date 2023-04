Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Sangalli: 'Sul fisco non è più tempo di manutenzioni ordinarie': Confcommercio incontra Leo: 'Bene fare una riforma… -

...Pnrr "dobbiamo fare presto e fare bene". In particolare sulla delega per la riforma fiscale, tema del confronto tra il viceministro e Confcommercio, "è davvero condivisibile - dice- la ...... tra cui spiccano gli 800mila euro richiesti dallasrl (la società che gestiva i rifiuti ... Al di la del confrontodocumento contabile di programmazione finanziaria del Comune, è facilmente ...... vero, ma hanno lo scudetto cucitopetto . E sulla graticola non può che finirci l'allenatore, ... Casadei,, Nunziatini) non certo per il gioco impostato da una panchina spesso e volentieri ...

Sangalli: 'Sul fisco non è più tempo di manutenzioni ordinarie' Agenzia ANSA

Parlando a un incontro organizzato da Confcommercio sui temi della riforma fiscale, il presidente della confederazione, Carlo Sangalli, ha così commentato il varo del Def da parte del governo: “Il Def ...Servono "percorsi su misura, volti al miglioramento qualitativo delle finanze pubbliche, all'insegna di crescita sostenibile, capace di ricondurre il debito verso un livello prudente. (ANSA) ...