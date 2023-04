Samsung: in arrivo il tablet pieghevole (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Il lancio della prossima gamma di tablet di punta di Samsung, ovvero la serie Galaxy Tab S9, secondo le ultime indiscrezioni si sta avvicinando sempre di più. Nonostante ciò l’azienda avrebbe in serbo un’ulteriore grossa sorpresa per gli utenti: un tablet pieghevole che verrebbe presentato proprio insieme alla serie Tab S9. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Samsung: forse in arrivo il tablet pieghevole Il dispositivo, che potrebbe chiamarsi Galaxy Z Tab, stando ad un disegno apparso sul brevetto depositato da Samsung un paio di anni fa, potrebbe avere una doppia cerniera che consentirebbe di piegare il device in avanti e all’indietro. A questo proposito, occorre chiarire che non sempre i disegni dei brevetti si ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Il lancio della prossima gamma didi punta di, ovvero la serie Galaxy Tab S9, secondo le ultime indiscrezioni si sta avvicinando sempre di più. Nonostante ciò l’azienda avrebbe in serbo un’ulteriore grossa sorpresa per gli utenti: unche verrebbe presentato proprio insieme alla serie Tab S9. Scopriamo insieme tutti i dettagli.: forse inilIl dispositivo, che potrebbe chiamarsi Galaxy Z Tab, stando ad un disegno apparso sul brevetto depositato daun paio di anni fa, potrebbe avere una doppia cerniera che consentirebbe di piegare il device in avanti e all’indietro. A questo proposito, occorre chiarire che non sempre i disegni dei brevetti si ...

