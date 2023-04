Samsung Galaxy Tab S9+ utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Leggi su tecnoandroid

(Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroidpresenterà nella seconda metà dell’anno la famiglia Gaalxy Tab S9. I tablet di fascia alta appartenenti a questa serie saranno tre:Tab S9, Tab S9 Plus e soprattutto il Tab S9 Ultra. Nonostante manchi ancora qualche mese al debutto ufficiale, sono trapelate nuove informazioni sui tablet di. In particolare, a catturare l’attenzione degli analisi è ilTab S9 Plus. Il design del tablet è stato anticipato da OnLeaks e, allo stesso tempo possiamo scoprire alcune specifiche tecniche molto importanti. Il device è stato avvistato su Geekbench, la nota piattaforma di benchmark. Grazie a questo passaggio, è possibile conoscere alcuni nuovi dettagli sul tablet coreano. In particolare, il numero di modello del Tab S9 Plus è SM-X818U e presenta alcune ...