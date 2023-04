Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, la scheda tecnica si preannuncia incredibile (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid La seconda metà dell’anno si preannuncia estremamente ricca di novità per Samsung. Molto probabilmente, durante l’evento dedicato ai Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, arriveranno anche i nuovi tablet appartenenti alla famiglia Galaxy Tab S9. Nonostante manchi ancora tanto tempo alla presentazione ufficiale, alcune specifiche tecniche dei tablet top di gamma sono trapelate online. In particolare, a catturare l’attenzione è il Galaxy Tab S9 Ultra. Stando a quanto emerso su GeekBench, il device potrà contare su tre varianti di memoria. Ci possiamo aspettare un modello dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna a cui si affianca uno da 12/256GB e infine uno da 16/512GB. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra si ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid La seconda metà dell’anno siestremamente ricca di novità per. Molto probabilmente, durante l’evento dedicato aiZ Fold 5 e Z Flip 5, arriveranno anche i nuovi tablet appartenenti alla famigliaTab S9. Nonostante manchi ancora tanto tempo alla presentazione ufficiale, alcune specifiche tecniche dei tablet top di gamma sono trapelate online. In particolare, a catturare l’attenzione è ilTab S9. Stando a quanto emerso su GeekBench, il device potrà contare su tre varianti di memoria. Ci possiamo aspettare un modello dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna a cui si affianca uno da 12/256GB e infine uno da 16/512GB.Tab S9si ...

