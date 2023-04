Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Scialo81 : Salviettine umidificanti addio? Accusate di inquinare - djpaul_incazza : Le salviettine umidificanti inquinano e il Regno Unito pensa di vietarle - greenbluegedi : Le salviettine umidificanti inquinano e il Regno Unito pensa di vietarle -

I livelli raggiunti dall'inquinamento dasono talmente alti che i britannici stanno valutando la possibilità di una legge per vietare quelle che non sono completamente biodegradabili .I livelli raggiunti dall'inquinamento dasono talmente alti che i britannici stanno valutando la possibilità di una legge per vietare quelle che non sono completamente biodegradabili .

Le salviettine umidificanti inquinano e il Regno Unito pensa di vietarle la Repubblica

La salviettine umidificate sono oggetto di un nuovo provvedimento: arriva lo stop dal Regno Unito in merito a quelle che contengono plastica.Il Piano idrico del governo del Regno Unito prevede che si vieti la vendita delle salviettine umidificanti contenenti plastiche perché ritenute ...